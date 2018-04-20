Саснович: Шмидлова — сложный соперник, но я верю в собственные силы

Белорусская теннисистка Александра Саснович поделилась ожиданиями от матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации со Словакией. 21 апреля она проведёт поединок с Анной Шмидловой.



«Мы со Шмидловой часто пересекались на юниорских турнирах. Помню, что смогла обыграть её в Бухаресте два года назад. Я проигрывала со счётом 2:5 в третьем сете, но смогла вырвать победу – 7:5. Меня ждёт сложный поединок. Теперь мы будем играть в закрытом помещении на моём любимом покрытии. Я верю в собственные силы. Мне нравится выступать в составе сборной Беларуси. Моя цель – выиграть как можно больше матчей», — приводит слова Саснович официальный сайт Кубка Федерации.

Сборная России проведёт матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с Латвией. Игры пройдут 21-22 апреля в Ханты-Мансийске.