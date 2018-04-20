Младенович: в составе сборной США нет слабых теннисисток

Француженка Кристина Младенович поделилась ожиданиями от полуфинальной встречи Мировой группы Кубка Федерации с США. 21 апреля Кристина проведёт матч с Коко Вандевей, а на следующий день — со Слоан Стивенс.



«У меня были проблемы со спиной. По правде говоря, восстановление проходило не так, как бы мне этого хотелось. Тем не менее к ближайшим матчам я готова на сто процентов. Моей первой соперницей будет не Кис, а Вандевей. Я готовились к поединку, не думая о том, кто расположится на другой половине корта. Как бы там ни было, в составе сборной США нет слабых теннисисток», — приводит слова Младенович издание L’Equipe.



Сборная России проведёт матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с Латвией в Ханты-Мансийске (21-22 апреля).

Сладкая парочка. Тим не приедет в Россию, но Младенович его утешит Тим не поедет в Россию на Кубок Дэвиса, но его наверняка поддержит Младенович. Расскажем об этой и других звёздных теннисных парах.