Гаске: Зверев по праву занимает четвёртое место в рейтинге ATP

Французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал поражение от немца Александра Зверева (3) со счётом 6:4, 2:6, 5:7 в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.



«Очень обидно проиграть такой матч. Это была невероятная игра. Зверев — очень сильный теннисист, который по праву занимает четвёртое место в рейтинге ATP. Матч получился во всех смыслах сумасшедшим, обидно проиграть со счётом 5:7 в решающем сете», — приводит слова француза официальный сайт тура.



За выход в финал Зверев, отпраздновавший 21-летие, поспорит с японцом Кеем Нисикори, ранее обыгравшим хорвата Марина Чилича (2).

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.