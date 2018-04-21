Ватутин вышел в финал квалификации турнира в Барселоне, победив Бонци

Россиянин Алексей Ватутин (5) вышел в финал квалификации к турниру категории ATP 500 в Барселоне (Испания), обыграв француза Бенджамина Бонци в двух партиях — 7:6 (7:3), 6:2.



Поединок продолжался 1 час 20 минут. Ватутин выполнил 1 эйс, допустил 3 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Бонци 3 подачи навылет, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.



За выход в основную сетку соревнований Алексей поспорит с победителем матча между россиянином Иваном Неделько и французом Корентеном Муте (7).