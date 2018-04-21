Эррани допустила 17 двойных ошибок и проиграла Ван Эйтванк в плей-офф КФ

Бельгийка Элисон Ван Эйтванк принесла своей сборной второе очко в гостевом матче плей-офф Мировой группы со сборной Италии, обыграв Сару Эррани — 6:4, 6:7 (6:8), 6:2. Во второй партии Ван Эйтванк вела со счётом 4:1, а на тай-брейке у неё был матчбол.



Поединок продлился 2 часа 43 минуты. Ван Эйтванк выполнила 6 эйсов, допустила 4 двойные ошибки, 40 раз пробила навылет, совершила 46 невынужденных и использовала 9 брейк-пойнтов из 13. На счету Эррани 17 двойных, 20 виннеров, 43 невынужденные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Эйсов у Сары не было.



В первом матче дня Элисе Мертенс победила Ясмине Паолини со счётом 6:1, 7:5.