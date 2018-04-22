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Квитова обыграла Кербер и вывела Чехию в 12-й финал Кубка Федерации

Квитова обыграла Кербер и вывела Чехию в 12-й финал Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Чешка Петра Квитова вывела свою сборную в финал Кубка Федерации — 2018, уверенно победив немку Анжелику Кербер — 6:2, 6:2.

Поединок продлился всего 58 минут. Квитова выполнила семь эйсов, допустила две двойные ошибки, 24 раза пробила навылет, сделала 14 невынужденных и использовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Кербер три подачи навылет, пять двойных, семь «виннеров», 14 невынужденных ошибок и один заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

Для чешек (с учётом выступлений Чехословакии) это 12-й финал Кубка Федерации. В 11 предыдущих финальных матчах они одержали 10 побед.

Кубок Федерации. Мировая группа 2018. 1/2 финала
22 апреля 2018 года, воскресенье. 13:30 МСК
Анжелика
Кербер
Петра
Квитова
2:6 2:6
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