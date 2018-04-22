Братья Брайаны завоевали второй титул на «Мастерс 1000» подряд

Американцы Боб и Майк Брайаны (4) завоевали титул на турнире категории «Мастерс 1000» в Монте-Карло (Монако), обыграв в финальном матче австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича (3) — 7:6 (7:5), 6:3.



Матч продолжался 1 час 18 минут. Брайаны выполнили четыре эйса, не допустили ни одной двойной ошибки и использовали три брейк-пойнта из 12. На счету Мараха и Павича три подачи навылет, четыре двойные и один реализованный брейк-пойнт из трёх.



Для Брайанов это второй титул «Мастерсов» подряд после победы в Майами. Перед этим они были в финале на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. За карьеру для Боба и Майка это 38-й титул турниров категории «Мастерс» и 116-й всего.