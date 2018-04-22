Кис вывела сборную США в финал Кубка Федерации

Американская теннисистка Мэдисон Кис вывела сборную США в финал Мировой группы Кубка Федерации. Она обыграла француженку Полин Пармантье со счётом 7:6 (7:4), 6:4 и принесла своей команде победное третье очко.



Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. Кис выполнила 6 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Пармантье 3 эйса, 3 двойные ошибки и 8 упущенных брейк-пойнтов.



В финале Кубка Федерации сборная США, которая является действующим победителем турнира, встретится с командой Чехии, ранее обыгравшую в Штутгарте немок.

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