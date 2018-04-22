Беларусь сохранила место в Мировой группе Кубка Федерации, обыграв Словакию

Женская сборная Беларуси сохранила место в Мировой группе Кубка Федерации, обыграв в матче плей-офф команду Словакии. Решающее очко прошлогодним финалисткам турнира принесли Вера Лапко и Лидия Морозова, которые обыграли в парном матче Викторию Кужмову и Анну Шмидлову со счётом 6:3, 6:4.



Теннисистки провели на коре 1 час 16 минут. На счету победительниц 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Словачки выполнили 2 подачи навылет, избежали двойных ошибок и упустили 3 брейк-пойнта.



В четвертьфинале Мировой группы белоруски уступили сборной Германии со счётом 2-3.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.