Тайсон: невероятно, что Федерер играет на высоком уровне в таком возрасте

Бывший американский боксёр Майк Тайсон, являющийся большим поклонником тенниса, поделился мнением о швейцарце Роджере Федерере, который в этом году завоевал 20-й титул на турнирах «Большого шлема».



«Невероятно, что Роджер играет на высочайшем уровне в таком возрасте. Его выступление в начале года было впечатляющим, но, к сожалению, он проиграл два матча в Индиан-Уэллсе и Майами. После этого Роджер принял решение пропустить грунтовый сезон. Думаю, это правильный выбор. Он может себе это позволить, поскольку является одним из величайших теннисистов», — цитирует Тайсона Blick.



36-летний Федерер занимает второе место в рейтинге ATP, но может вернуть себе звание первой ракетки мира, если испанец Рафаэль Надаль не сумеет защитить титулы в Барселоне, Мадриде и на «Ролан Гаррос».

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.