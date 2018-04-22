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Тайсон: невероятно, что Федерер играет на высоком уровне в таком возрасте

Тайсон: невероятно, что Федерер играет на высоком уровне в таком возрасте
Теннис / ATP

Бывший американский боксёр Майк Тайсон, являющийся большим поклонником тенниса, поделился мнением о швейцарце Роджере Федерере, который в этом году завоевал 20-й титул на турнирах «Большого шлема».

«Невероятно, что Роджер играет на высочайшем уровне в таком возрасте. Его выступление в начале года было впечатляющим, но, к сожалению, он проиграл два матча в Индиан-Уэллсе и Майами. После этого Роджер принял решение пропустить грунтовый сезон. Думаю, это правильный выбор. Он может себе это позволить, поскольку является одним из величайших теннисистов», — цитирует Тайсона Blick.

36-летний Федерер занимает второе место в рейтинге ATP, но может вернуть себе звание первой ракетки мира, если испанец Рафаэль Надаль не сумеет защитить титулы в Барселоне, Мадриде и на «Ролан Гаррос».

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