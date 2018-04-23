Стивенс: не ожидала, что обыграю Младенович с разгромным счётом

Американка Слоан Стивенс поделилась эмоциями после выхода в финал Кубка Федерации. Сборная США обыграла в полуфинале Францию со счётом 3-2. Во второй день Стивенс разгромила Кристину Младенович – 6:2, 6:0.



«Это была хорошая игра. Приятно, что мне удалось одержать ещё одну отличную победу. Я не ожидала, что счёт будет таким, каким он оказался по окончании поединка. Мне удалось воспользоваться возможностями, что и предопределило итоговый результат», — цитирует Стивенс официальный сайт Кубка Федерации.



В решающем матче американки встретится на выезде со сборной Чехией (10-11 ноября).