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А. Зверев стал третьей ракеткой мира

А. Зверев стал третьей ракеткой мира
Теннис / ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 23 апреля немец Александр Зверев поднялся на третью строчку. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 31-й позиции.

Рейтинг ATP. 23 апреля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670.
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 5195.
4 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985.
5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4950.
6 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4470.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3755.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3390.
9 (9). Джон Иснер (США) — 3125.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2930.

31 (33). Андрей Рублёв (Россия) — 1417...
37 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1300...
48 (49). Даниил Медведев (Россия) — 1019...
86 (87). Евгений Донской (Россия) — 673...
100 (97). Михаил Южный (Россия) — 610.

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