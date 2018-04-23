Ноа: это был мой последний матч в качестве капитана сборной Франции в КФ

Капитан сборной Франции в Кубке Федерации Янник Ноа после поражения в полуфинале турнира от США (2-3) объявил, что покидает свой пост.



«Это был мой последний матч в качестве капитана женской сборной Франции. Я буду скучать по турниру, но решение останется неизменным. У нас хорошая команда, которую я очень люблю. Мне нравится Кубок Федерации. Но наступает момент, когда необходимо двигаться дальше. У меня есть другие проекты, другие мечты и семья. Сборная Франции не смогла выйти в финал, но она проиграла команде, которая была сильнее», — приводит слова Ноа пресс-служба Кубка Федерации.



В решающем матче турнира сборная США встретится на выезде с Чехией. Игры пройдут 10-11 ноября.