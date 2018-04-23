Калинская вышла в основную сетку турнира в Стамбуле, одолев Соррибес-Тормо

Российская теннисистка Анна Калинская (8) пробилась в основную сетку турнира в Стамбуле. В финале квалификации она в двух партиях обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо (6) со счётом 6:3, 5:7, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 49 минут. Россиянка совершила 3 двойные ошибки и реализовала 9 из 19 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 13 двойных ошибок и 7 брейков.

Имя первой соперницы Калинской в основной сетке турнира в Стамбуле станет известно позже. Соревнования завершатся 29 апреля.