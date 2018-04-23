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Шнидер: рада, что вышла на корт, но Халеп была слишком хороша

Шнидер: рада, что вышла на корт, но Халеп была слишком хороша
Теннис / Кубок Федерации

Швейцарка Патти Шнидер поделилась впечатлениями от матча с румынкой Симоной Халеп в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Поединок завершился в пользу первой ракетки мира со счётом 6:2, 6:1, что позволило румынкам обеспечить себе место в Мировой группе.

«Всё прошло так быстро. Мне позвонили в отель, когда я была в постели, и сказали, мне предстоит выйти на корт. Я рада, что смогла принять участие в матче, хотя стоит признать, что Халеп была слишком хороша. Румынке не удалось справиться с тремя моими укороченными ударами. Возможно, это лучшее, что я могу вынести из прошедшего поединка», — цитирует Шнидер официальный сайт Кубка Федерации.

39-летняя Шнидер провела первый матч за сборную с 2011 года.

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