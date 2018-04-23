Шарапова: Стивенс идёт по пути сестёр Уильямс

Россиянка Мария Шарапова перед стартом турнира в Штутгарте (Германия) оценила выступление молодых теннисисток. Шарапова заявила, что наиболее высокие шансы стать звездой мирового тенниса сейчас есть у американки Слоан Стивенс.

Из молодого поколения игроков я бы выделила Стивенс. Она уже выиграла турнир «Большого шлема». У молодых игроков, Стивенс, Барти, Остапенко, есть талант, но важно, чтобы они ещё пошли по правильному пути в жизни. На них сваливается много всего. Когда ты добиваешься успеха, важно ещё и удержаться на вершине. У каждой из них есть сильные и слабые стороны. Вопрос в том, смогут ли они продолжать работу над собой и дальше? Это покажет только время. Но Стивенс уже добилась огромного успеха для всего американского тенниса. Пока она идёт по пути сестёр Уильямс», — цитирует Шарапову Tennis Magazin.