Пэр обыграл Джарри на старте турнира в Барселоне

Французский теннисист Бенуа Пэр вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Барселоне (Испания). В стартовом матче он обыграл чилийского спортсмена Николаса Джарри со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:4.



Продолжительность поединка составила 2 часа 25 минут. Пэр, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, выполнил 10 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и 3 раза взял чужую подачу. На счету Джарри, располагающегося на 64-й строчке рейтинга, 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 упущенных брейк-пойнта.



За выход в третий круг Пэр поспорит с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой, который посеян под пятым номером.

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