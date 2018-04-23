Карлович сделал 29 эйсов и победил Робредо в Барселоне, отыграв 2 матчбола

39-летний хорват Иво Карлович одержал волевую победу над 35-летним испанцем Томми Робредо (WC) в первом круге турнира в Барселоне — 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 6:4. На тай-брейке второй партии Томми вёл со счётом 5:2. Кроме того, у него было два матчбола на приёме.



Поединок продолжался 2 часа 18 минут. Карлович выполнил 29 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету Робредо 4 подачи навылет и 2 двойные. Брейк-пойнтов у Томми не было.



Следующим оппонентом Карловича станет ещё один испанец — Роберто Баутиста-Агут (8).

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