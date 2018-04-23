Л. Майер победил М. Зверева и сыграет с Хачановым на турнире в Барселоне

Уругваец Пабло Куэвас стал участником второго раунда турнира категории ATP 500 в Барселоне (Испания), легко победив местного теннисиста Рикардо Охеда-Лару (Q) — 6:0, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 5 минут. Куэвас 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. У Охеда-Лары брейк-пойнтов не было — так же, как и эйсов. Он сделал одну двойную.



В 1/16 финала Куэвас сыграет с французом Адрианом Маннарино (11).



Во второй круг вышел также аргентинец Леонардо Майер, уверенно обыгравший немца Мишу Зверева — 6:3, 6:0. Он станет первым соперником россиянина Карена Хачанова (16).