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Л. Майер победил М. Зверева и сыграет с Хачановым на турнире в Барселоне

Л. Майер победил М. Зверева и сыграет с Хачановым на турнире в Барселоне
Теннис / ATP

Уругваец Пабло Куэвас стал участником второго раунда турнира категории ATP 500 в Барселоне (Испания), легко победив местного теннисиста Рикардо Охеда-Лару (Q) — 6:0, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 5 минут. Куэвас 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. У Охеда-Лары брейк-пойнтов не было — так же, как и эйсов. Он сделал одну двойную.

В 1/16 финала Куэвас сыграет с французом Адрианом Маннарино (11).

Во второй круг вышел также аргентинец Леонардо Майер, уверенно обыгравший немца Мишу Зверева — 6:3, 6:0. Он станет первым соперником россиянина Карена Хачанова (16).

Барселона 2018. 1-й круг
23 апреля 2018 года, понедельник. 19:05 МСК
Рикардо
Охеда-Лара
Пабло
Куэвас
0:6 4:6
Барселона 2018. 1-й круг
23 апреля 2018 года, понедельник. 19:30 МСК
Леонардо
Майер
Миша
Зверев
6:3 6:0
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