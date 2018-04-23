Мирза сообщила о своей беременности

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира в паре Саня Мирза из Индии сообщила о своей беременности. Мирза выложила картинку со шкафчиком для одежды, разделённым на три части — её и её мужа, Шоаиба Малика, по краям, а посередине — одежда маленького размера с надписью «Мирза-Малик». Мирза вышла замуж за Малика в 2010 году.



Отметим, что Саня не выступала в туре с осени прошлого года, после турнира в Пекине. Первой ракеткой она стала 13 апреля 2015-го, а затем выиграла три турнира «Большого шлема» подряд вместе со швейцаркой Мартиной Хингис. Ещё три титула на «Шлемах» она завоевала в миксте.