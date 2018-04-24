50 лет назад началась Открытая эра в теннисе

Ровно 50 лет назад началась так называемая Открытая эра в теннисе, в рамках которой все турниры стали открытыми как для любителей, так и для профессионалов и были объединены в туры, сообщает официальный сайт WTA.
Первым турниром Открытой эры считается Открытый чемпионат Британии, который прошёл на хардовых кортах в Борнмуте. Победительницей соревнований стала Вирджиния Уэйд, которая впоследствии выиграла три турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.
Официальный канал WTA в YouTube представил видео, посвящённое юбилею.
Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков
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