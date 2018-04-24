Фиссетт: я всегда восхищался игрой Кербер и хотел поработать с ней

Тренер немецкой теннисистки Анжелики Кербер Вим Фиссетт рассказал, каким получается его сотрудничество с бывшей первой ракеткой мира.



«Я всегда восхищался её игрой и тем, как она сражается на корте. Она входила в список игроков, с которыми мне очень хотелось поработать. Я тренировал её соперниц раньше, поэтому многое знал о её игре. Я много раз анализировал её действия на корте. Я чётко понимал, какой хочу видеть её игру в 2018 году. Поэтому я сделал видео и показал его ей со словами: „Я хочу, чтобы в 2018 году ты играла именно так, ты согласна?“. Она согласилась, и это было хорошим стартом нашего сотрудничества.

После сложного сезона Энджи была мотивирована успешно выступить в 2018 году. Когда у теннисистки такой настрой, работать с ней легче. В ноябре мы много разговаривали о том, какой она видит свою игру и подготовку. Затем я составил план. Мы отлично поработали в межсезонье, и в январе она здорово начала сезон. В этом году у нас большие цели. Я хочу, чтобы она продолжала прибавлять с каждой неделей", — сказал Фиссетт в интервью официальному сайту WTA.