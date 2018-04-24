Бегу победила Якупович на турнире в Стамбуле, выиграв второй сет 6:0

Румынская теннисистка Ирина Бегу (7) пробилась во второй круг турнира в Стамбуле (Турция), в двух партиях обыграв представительницу Словении Далилу Якупович (Q) со счётом 7:5, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты. Румынка совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Бегу поспорит с американской теннисисткой Кристиной Макхэйл. Турнир в Стамбуле завершится 29 апреля.