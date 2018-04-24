15-летняя Костюк победила Лоттнер и может сыграть с Шараповой в Штутгарте

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (Q) вышла во второй круг турнира в Штутгарте, в двух партиях обыграв представительницу Германии Антонию Лоттнер (WC) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Марта 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Костюк поспорит с победительницей матча Мария Шарапова (Россия, WC) — Каролин Гарсия (Франция, 6).

Костюк — самая юная участница турнира в Штутгарте после Хингис в 1995 году