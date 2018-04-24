Лопес и Жазири пробились в третий круг на турнире в Барселоне

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес пробился в третий круг на грунтовом турнире в Барселоне. 12-й номер посева обыграл серба Душана Лайовича (LD) со счётом 6:4, 2:6, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. Лопес выполнил 13 подач навылет и допустил 1 двойную ошибку, у Лайовича 3 эйса и 11 упущенных брейк-пойнтов. Испанец 2 раза взял чужую подачу, серб избежал двойных ошибок.



За выход в четвертьфинал Лопес поспорит с победителем поединка Мартин Клижан (Словакия, Q) – Новак Джокович (Сербия, 6).



Мужчины. Барселона. 2-й круг

Малек Жазири (Тунис) – Эрнесто Эскобедо (США, LL) – 6:4, 6:3



1-й круг

Хауме Мунар (Испания, WC) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:4, 3:6, 7:5

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