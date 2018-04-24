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Лопес и Жазири пробились в третий круг на турнире в Барселоне

Лопес и Жазири пробились в третий круг на турнире в Барселоне
Теннис / ATP

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес пробился в третий круг на грунтовом турнире в Барселоне. 12-й номер посева обыграл серба Душана Лайовича (LD) со счётом 6:4, 2:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. Лопес выполнил 13 подач навылет и допустил 1 двойную ошибку, у Лайовича 3 эйса и 11 упущенных брейк-пойнтов. Испанец 2 раза взял чужую подачу, серб избежал двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал Лопес поспорит с победителем поединка Мартин Клижан (Словакия, Q) – Новак Джокович (Сербия, 6).

Мужчины. Барселона. 2-й круг
Малек Жазири (Тунис) – Эрнесто Эскобедо (США, LL) – 6:4, 6:3

1-й круг
Хауме Мунар (Испания, WC) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:4, 3:6, 7:5

Барселона 2018. 2-й круг
24 апреля 2018 года, вторник. 16:50 МСК
Фелисьяно
Лопес
Душан
Лайович
6:4 2:6 6:4
Барселона 2018. 2-й круг
24 апреля 2018 года, вторник. 17:35 МСК
Эрнесто
Эскобедо
Малек
Жазири
4:6 3:6
Барселона 2018. 1-й круг
24 апреля 2018 года, вторник. 16:50 МСК
Хауме
Мунар
Жоау
Соуза
6:4 3:6 7:5
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