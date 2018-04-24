Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Возняцки отдала Александровой четыре гейма на старте турнира в Стамбуле

Возняцки отдала Александровой четыре гейма на старте турнира в Стамбуле
Теннис / WTA

Теннисистка из России Екатерина Александрова не смогла пробиться во второй круг турнира категории International в Стамбуле. Уроженка Челябинска проиграла датчанке Каролине Возняцки, посеянной под первым номером, со счётом 2:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. Датчанка выполнила 1 эйс, реализовала 5 брейк-пойнтов из 6 и допустила 2 двойные ошибки. На счету Александровой 3 эйса, 4 ошибки на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге занимающая второе место в рейтинге WTA Возняцки встретится с победительницей матча Сара Эррани (Италия) – Кирстен Флипкенс (Бельгия).

Стамбул 2018. 1-й круг
24 апреля 2018 года, вторник. 19:10 МСК
Каролина
Возняцки
Екатерина
Александрова
6:2 6:2
Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков
На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент