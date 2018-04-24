Возняцки отдала Александровой четыре гейма на старте турнира в Стамбуле

Теннисистка из России Екатерина Александрова не смогла пробиться во второй круг турнира категории International в Стамбуле. Уроженка Челябинска проиграла датчанке Каролине Возняцки, посеянной под первым номером, со счётом 2:6, 2:6.



Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. Датчанка выполнила 1 эйс, реализовала 5 брейк-пойнтов из 6 и допустила 2 двойные ошибки. На счету Александровой 3 эйса, 4 ошибки на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт.



Во втором круге занимающая второе место в рейтинге WTA Возняцки встретится с победительницей матча Сара Эррани (Италия) – Кирстен Флипкенс (Бельгия).

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