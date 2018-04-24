Тарпищев: с Шараповой всё нормально, месяца через три должна быть в топ-20

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал нормальной игру россиянки Марии Шараповой в матче первого круга турнира в Штутгарте с француженкой Каролин Гарсией, в котором она уступила со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 4:6.

«С Марией Шараповой всё нормально, дайте ей разыграться. С такими травмами и перерывами между турнирами ничего удивительного в её выступлениях нет. Играла она с Гарсией неплохо, подсела немного по темпу, но это нормально. Первый сет хорошо провела, дальше стало сложнее.

Если говорить о будущем, то она должна быть в топ-20 в ближайшие три месяца. Ей нужно наиграться и, конечно, чтобы травмы её не беспокоили», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Шарапова – на треке, Касаткина – в парке аттракционов, а Федерер – в Африке Пока Федерер знакомится с Африкой, Хачанов общается с Пике, Касаткина развлекается в парке аттракционов, Шарапова тестирует гоночную машину.