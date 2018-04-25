В 17:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Стамбуле (Турция), в котором сыграют представительница Болгарии Виктория Томова (Q) и россиянка Светлана Кузнецова (2). Ранее соперницы не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Томова — Кузнецова в Стамбуле.



Победительница поединка за выход в полуфинал соревнований в Стамбуле поспорит либо со словенкой Полоной Херцог, либо с сильнейшей в противостоянии Ипек Оз (Турция, WC) — Катерина Бондаренко (Украина).

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.