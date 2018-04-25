Зигемунд: я никогда не думаю о финале до начала турнира

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд, восстановившаяся после разрыва передней крестообразной связки колена, поделилась впечатлениями от победы над чешкой Барборой Стрыцовой в первом круге турнира в Штутгарте со счётом 6:4, 6:3.

«Я никогда не думаю о финале до начала турнира, а двигаюсь вперёд шаг за шагом. Турнир в Штутгарте — один из самых сложных. Здесь много великолепных теннисисток и дойти до финала нелегко.

Сезон длинный, и моя главная цель — оставаться здоровой. Надеюсь, колено справится с нагрузкой. Я хотела бы вернуться к той форме, что была до травмы", — цитирует Зигемунд официальный сайт тура.