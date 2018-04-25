Димитров разгромил Симона во втором круге турнира в Барселоне

Болгарский теннисист Григор Димитров (2) вышел в третий круг турнира в Барселоне, отдав всего три гейма представителю Франции Жилю Симону — 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Григор трижды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал турнира в Барселоне Димитров поспорит с представителем Туниса Малеком Жазири. Соревнования завершатся 29 апреля.
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