Павлюченкова: Кис – очень сильная соперница, рада, что удалось победить

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после победы в первом круге турнира в Штутгарте над американкой Мэдисон Кис (7:6 (9:7), 5:7, 6:4).

«Я думаю, что мы обе играли очень хорошо. Был равный матч, всё решили несколько очков. Я лишь старалась сохранить концентрацию во время каждого гейма.

Я была готова, что соперница будет выполнять много эйсов, я понимала это, старалась играть в свою игру, действовать надёжно. Мэдисон — великолепный игрок, я очень рада, что мне удалось выиграть.

В Штутгарте очень скользкий корт, но я знала, что так и будет. К тому же я сыграла на прошлой неделе в Кубке Федерации в России, где корт был таким же, это помогло мне подготовиться», — сказала Павлюченкова в интервью пресс-службе турнира.