Эксперты призвали ITF запретить ставки на турниры серии «Фьючерс»

Авторы доклада The Independent Review of Integrity in Tennis считают, что на профессиональном теннисе негативно сказывается развитие игорного бизнеса. Эксперты призвали Международную федерацию тенниса (ITF) запретить спонсорство букмекеров и ввести запрет на ставки на турниры с маленькими призовыми фондами, сообщает The Guardian.

В докладе говорится, что в теннисе созданы условия для договорных матчей и коррупции. В основу доклада легли более тысячи интервью с игроками и организаторами турниров. Эксперты обнаружили, что наиболее проблематичными являются турниры серии «Фьючерс». Из-за маленьких призовых фондов участники идут на сговор с гемблерами, чтобы заработать.

По мнению авторов доклада, выявить случаи сговора и договорных матчей на низком уровне довольно сложно, т. к. на турнирах бывает слишком мало зрителей, тяжело найти записи игр. «В настоящее время лишь 250-350 теннисистов зарабатывают достаточно, чтобы компенсировать свои расходы на участие. Около 14,5% опрошенных игроков лично знают о манипуляциях с результатами матчей», — говорится в докладе.