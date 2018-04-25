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Первой соперницей Остапенко на турнире в Штутгарте будет Дияс

Первой соперницей Остапенко на турнире в Штутгарте будет Дияс
Теннис / WTA

Представительница Казахстана Зарина Дияс (Q) пробилась во второй круг турнира в Штутгарте (Германия), в двух партиях обыграв немку Карину Виттёфт (LL) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут. Зарина 4 раза подала навылет и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 7 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Штутгарте Дияс поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко, посеянной под четвёртым номером. Турнир завершится 29 апреля.

Штутгарт 2018. 1-й круг
25 апреля 2018 года, среда. 15:20 МСК
Карина
Виттёфт
Зарина
Дияс
3:6 2:6
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