Первой соперницей Остапенко на турнире в Штутгарте будет Дияс

Представительница Казахстана Зарина Дияс (Q) пробилась во второй круг турнира в Штутгарте (Германия), в двух партиях обыграв немку Карину Виттёфт (LL) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут. Зарина 4 раза подала навылет и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 7 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Штутгарте Дияс поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко, посеянной под четвёртым номером. Турнир завершится 29 апреля.