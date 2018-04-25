Бедене вышел в четвертьфинал на турнире в Будапеште

Словенец Аляж Бедене пробился в четвертьфинал на турнире категории ATP 250 в Будапеште (Венгрия). Во втором круге пятый номер посева обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:4.



Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. Победитель выполнил 8 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Берреттини, занимающего 104-ю строчку в рейтинге ATP, 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.



За выход в полуфинал Бедене, располагающийся на 57-м месте в рейтинге, поспорит с итальянцем Лоренцо Сонего (Q).

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