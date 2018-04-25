Контавейт сломила сопротивление Младенович, матч длился больше трёх часов

Эстонка Анетт Контавейт стартовала с победы на грунтовом турнире категории Premier в Штутгарте. 22-летняя теннисистка обыграла представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Во второй партии уроженка Таллина отыграла два матчбола.



Теннисистки провели на корте 3 часа 10 минут. Младенович выполнила 4 эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 10 брейк-пойнтов из 19. На счету Контавейт 2 подачи навылет, 7 ошибок на подаче и 9 реализованных брейк-пойнтов из 20.



За выход в четвертьфинал Контавейт, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, поспорит либо с чешкой Петрой Квитовой (8), либо с немкой Анжеликой Кербер.

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