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Кузнецова обыграла Томову и вышла в четвертьфинал на турнире в Стамбуле

Кузнецова обыграла Томову и вышла в четвертьфинал на турнире в Стамбуле
Теннис / WTA

Россиянка Светлана Кузнецова пробилась в четвертьфинал на турнире категории International в Стамбуле. Во втором круге уроженка Санкт-Петербурга обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову (Q), занимающую 165-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 4:6, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Кузнецова выполнила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 10 брейк-пойнтов из 18. На счету Томовой 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 9 упущенных брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

В четвертьфинале Кузнецова, получившая от организаторов второй номер посева, встретится либо со словенкой Полоной Херцог, либо с украинкой Катериной Бондаренко.

Стамбул 2018. 2-й круг
25 апреля 2018 года, среда. 17:45 МСК
Виктория
Томова
Светлана
Кузнецова
5:7 6:4 1:6
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