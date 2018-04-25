Кузнецова обыграла Томову и вышла в четвертьфинал на турнире в Стамбуле

Россиянка Светлана Кузнецова пробилась в четвертьфинал на турнире категории International в Стамбуле. Во втором круге уроженка Санкт-Петербурга обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову (Q), занимающую 165-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 4:6, 6:1.



Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Кузнецова выполнила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 10 брейк-пойнтов из 18. На счету Томовой 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 9 упущенных брейк-пойнтов.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.



В четвертьфинале Кузнецова, получившая от организаторов второй номер посева, встретится либо со словенкой Полоной Херцог, либо с украинкой Катериной Бондаренко.