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Хачанов пробился в третий круг в Барселоне, где сыграет с Гоффеном

Хачанов пробился в третий круг в Барселоне, где сыграет с Гоффеном
Теннис / ATP

Россиянин Карен Хачанов обыграл аргентинца Леонардо Майера во втором круге на турнире категории ATP 500 в Барселоне. 16-й номер посева одержал победу со счётом 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Хачанов, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету 45-й ракетки мира 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 упущенных брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном, получившим от организаторов четвёртый номер посева. Турнир в Барселоне завершится 29 апреля, его призовой фонд составляет $ 3 097 695.

Барселона 2018. 2-й круг
25 апреля 2018 года, среда. 19:20 МСК
Леонардо
Майер
Карен
Хачанов
4:6 3:6
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