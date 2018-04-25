Хачанов пробился в третий круг в Барселоне, где сыграет с Гоффеном

Россиянин Карен Хачанов обыграл аргентинца Леонардо Майера во втором круге на турнире категории ATP 500 в Барселоне. 16-й номер посева одержал победу со счётом 6:4, 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. Хачанов, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету 45-й ракетки мира 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 упущенных брейк-пойнта.



За выход в четвертьфинал Хачанов поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном, получившим от организаторов четвёртый номер посева. Турнир в Барселоне завершится 29 апреля, его призовой фонд составляет $ 3 097 695.