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Пармантье обыграла Путинцеву и вышла в четвертьфинал в Стамбуле

Пармантье обыграла Путинцеву и вышла в четвертьфинал в Стамбуле
Теннис / WTA

Французская теннисистка Полин Пармантье (LD) пробилась в четвертьфинал на грунтовом турнире категории International в Стамбуле. 122-я ракетка мира обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:2, 2:6, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. Пармантье выполнила 2 эйса и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Путинцевой 5 двойных ошибок и 11 упущенных брейк-пойнтов. Француженка допустила 2 ошибки на подаче, представительница Казахстана обошлась без эйсов.

В четвертьфинале Пармантье встретится либо с датчанкой Каролин Возняцки (1), либо с итальянкой Сарой Эррани.

Стамбул 2018. 2-й круг
25 апреля 2018 года, среда. 19:00 МСК
Полин
Пармантье
Юлия
Путинцева
6:2 2:6 6:3
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