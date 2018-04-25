Пармантье обыграла Путинцеву и вышла в четвертьфинал в Стамбуле

Французская теннисистка Полин Пармантье (LD) пробилась в четвертьфинал на грунтовом турнире категории International в Стамбуле. 122-я ракетка мира обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:2, 2:6, 6:3.



Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. Пармантье выполнила 2 эйса и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Путинцевой 5 двойных ошибок и 11 упущенных брейк-пойнтов. Француженка допустила 2 ошибки на подаче, представительница Казахстана обошлась без эйсов.



В четвертьфинале Пармантье встретится либо с датчанкой Каролин Возняцки (1), либо с итальянкой Сарой Эррани.

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