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Кербер: в матче с Квитовой я была сосредоточена с первой и до последней минуты

Кербер: в матче с Квитовой я была сосредоточена с первой и до последней минуты
Теннис / WTA

Немка Анжелика Кербер прокомментировала победу над чешкой Петрой Квитовой (8) со счётом 6:3, 6:2 в первом круге на турнире в Штутгарте. Несколько дней назад спортсменки встречались в рамках Кубка Федерации, и тогда победа досталась чешке.

«Когда я вышла на корт, то полностью сосредоточилась на игре. Это новый день, новый матч. Каждый поединок начинается с нуля. Я постаралась сыграть лучше, чем в предыдущем матче с Квитовой. Каждый розыгрыш имел немаловажное значение, поскольку Петра всегда сражается до конца. В такой ситуации никогда не знаешь, что произойдёт. Я была сосредоточена с первой и до последней минуты», — приводит слова немки пресс-служба WTA.

Во втором круге Кербер встретится с эстонкой Анетт Контавейт.

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