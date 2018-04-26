Кербер: в матче с Квитовой я была сосредоточена с первой и до последней минуты

Немка Анжелика Кербер прокомментировала победу над чешкой Петрой Квитовой (8) со счётом 6:3, 6:2 в первом круге на турнире в Штутгарте. Несколько дней назад спортсменки встречались в рамках Кубка Федерации, и тогда победа досталась чешке.



«Когда я вышла на корт, то полностью сосредоточилась на игре. Это новый день, новый матч. Каждый поединок начинается с нуля. Я постаралась сыграть лучше, чем в предыдущем матче с Квитовой. Каждый розыгрыш имел немаловажное значение, поскольку Петра всегда сражается до конца. В такой ситуации никогда не знаешь, что произойдёт. Я была сосредоточена с первой и до последней минуты», — приводит слова немки пресс-служба WTA.



Во втором круге Кербер встретится с эстонкой Анетт Контавейт.