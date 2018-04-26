Вандевей: Бетани — одна из немногих, кто может вытянуть меня на парный турнир

Американка Коко Вандевей прокомментировала победу над своей соотечественницей Слоан Стивенс в первом круге турнира в Штутгарте со счётом 6:1, 6:0 и рассказала о выступлении в паре с Бетани Маттек-Сэндс.

«Я сделала не так уж много. Просто играла уверенно и выполняла глубокие удары, когда появлялись возможности. Соперница же допускала ошибки. Думаю, я сыграла нормально. Здесь не такое покрытие, как во Франции, где мы играли в Кубке Федерации. Мне важно адаптироваться к условиям и двигаться вперёд матч за матчем.

Выступление в паре с Маттек-Сэндс? Бетани — одна из немногих, кто может вытянуть меня на парный турнир. Играть с ней весело. Атмосфера всегда расслабленная, но я стараюсь её не подводить", — цитирует Вандевей официальный сайт тура.