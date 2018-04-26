Джокович получил «уайлд-кард» на турнир в Эшториле

Сербский теннисист Новак Джокович получил «уайлд-кард» от организаторов турнира в Эшториле (Португалия), сообщает журналист Record Хосе Моргадо в своём «твиттере».

О переговорах с теннисистом ранее сообщил турнирный директор Жоао Зильо. Тогда он рассказал, что участие Джоковича будет зависеть от успехов серба в Барселоне. Серб на турнире в Каталонии не сумел преодолеть второй круг, уступив Мартину Клижану из Словакии со счётом 2:6, 6:1, 3:6.

Сам Джокович ещё не подтвердил информацию об участии в турнире в Эшториле. Моргадо отмечает, что решение о возможном участии Джокович должен принять до конца пятницы, 27 апреля.