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В Нью-Йорке состоялась премьера документального фильма о Серене Уильямс

В Нью-Йорке состоялась премьера документального фильма о Серене Уильямс
Теннис / WTA

25 апреля в Нью-Йорке состоялась премьера документального фильма, посвящённого 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс. Фильм получил название «Быть Сереной».

Премьеру посетили супруг Серены Алексис Оганян, её сестра Винус, фотомодели Джиджи и Белла Хадид, модельер Вера Вонг, сообщает E! News.

Фото доступно в «инстаграме» E! News.

Серена родила дочь 1 сентября 2017 года и вернулась к официальным выступлениям в одиночном разряде женского тура в марте, на турнире в Индиан-Уэллсе.

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