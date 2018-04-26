Рус победила Ковинич на турнире в Стамбуле, выиграв третий сет 6:0

Голландская теннисистка Аранча Рус (Q) пробилась в четвертьфинал турнира в Стамбуле (Турция), в трёх партиях обыграв представительницу Черногории Данку Ковинич (Q) со счётом 2:6, 6:2, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты. Аранча 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 8 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал турнира в Стамбуле Рус поспорит с победительницей матча Александра Крунич (Сербия) — Мария Саккари (Греция).