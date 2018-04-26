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Южный взял всего три гейма в матче с Сеппи во втором круге турнира в Будапеште

Южный взял всего три гейма в матче с Сеппи во втором круге турнира в Будапеште
Теннис / ATP

Российский теннисист Михаил Южный не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Будапеште, в двух партиях проиграв представителю Италии Андреасу Сеппи (8) со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты. Уроженец Москвы ни разу не подал навылет и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Андреаса 3 эйса и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Венгрии Сеппи поспорит с победителем поединка Николоз Басилашвили (Грузия) — Денис Шаповалов (Канада, 4).

Будапешт 2018. 2-й круг
26 апреля 2018 года, четверг. 12:05 МСК
Андреас
Сеппи
Михаил
Южный
6:1 6:2
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