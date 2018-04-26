Ферреро: Надаль выиграет все турниры на грунте, у него нет конкурентов

Испанский теннисист Хуан-Карлос Ферреро поделился ожиданиями от сезона турниров на грунте. Испанец считает, что все крупнейшие турниры выиграет его соотечественник Рафаэль Надаль.

«Возможно, кто-то ждал, что Надалю будет намного сложнее в Монте-Карло. Но во время Кубка Дэвиса он показал, что находится в отличной форме. Возможно, никто и не ждал от Надаля победы в Монте-Карло. Но я считаю, что он выиграет вообще все турниры, если у него не будет проблем со здоровьем. У Надаля просто нет соперников, Джокович ещё не набрал формы, Маррей травмирован.

Факт в том, что сейчас нет игроков, которые могут демонстрировать стабильные результаты на грунте. Они могут побороться в течение одного сета, но не всего матча. Не думаю, что кому-либо удастся остановить Надаля.

Единственным, кто мог бы помешать Рафаэлю, является Джокович. В прошлом он уже показывал, что способен на это. Но в настоящее время Джокович – не конкурент Надалю, Рафа выиграет всё», — цитирует Ферреро Tennis World USA.