Тим в двух сетах победил Ковалика в третьем круге турнира в Барселоне

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Барселоне под третьим номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Словакии Йозефа Ковалика (LL) со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты. Доминик 4 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.



За выход в полуфинал соревнований Тим поспорит с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 10).