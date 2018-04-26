Шарапова приступила к тренировкам в Мадриде

Российская теннисистка Мария Шарапова приступила к подготовке к турниру, который пройдёт в Мадриде (Испания). Россиянка провела первые тренировки на грунтовом корте в Мадриде, сообщает пресс-служба турнира.
«Смотрите, кто это тренируется? Добро пожаловать, Шарапова», — говорится в «твиттере» турнира.
Посмотреть запись можно в «твиттере» турнира.
Соревнования в Мадриде будут проходить с 4 по 13 мая. Россиянка перед турниром в Испании во второй раз в карьере проиграла четыре матча подряд. Шарапова 24 апреля в первом круге турнира в Штутгарте уступила француженке Каролин Гарсии со счётом 6:3, 6:7, 4:6.
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