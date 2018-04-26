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Гарсия обыграла Костюк во втором круге турнира в Штутгарте

Гарсия обыграла Костюк во втором круге турнира в Штутгарте
Теннис / WTA

Француженка Каролин Гарсия вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Штутгарте. Во втором круге 6-я ракетка соревнований обыграла представительницу Украины Марту Костюк со счётом 6:1, 3:6, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Гарсия, занимающая 7-е место в рейтинге WTA, выполнила 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету 15-летней Костюк 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Гарсия поспорит с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 3) – Маркета Вондроушова (Чехия, Q).

Штутгарт 2018. 2-й круг
26 апреля 2018 года, четверг. 16:00 МСК
Марта
Костюк
Каролин
Гарсия
1:6 6:3 5:7
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