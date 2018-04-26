Дель Потро выступит на турнире в Лондоне

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро примет участие в турнире, который состоится в Лондоне в середине июня, информирует пресс-служба соревнований.



29-летний спортсмен приедет в столицу Великобритании в пятый раз в карьере. Лучший результат на этих соревнованиях он добыл в 2013 году, когда дошёл до стадии четвертьфинала. Ближайший турнир с участием дель Потро пройдёт через неделю в Мадриде. Кроме того, аргентинец заявлен на «Мастерс» в Риме.



В этом сезоне дель Потро, занимающий шестое место в рейтинге ATP, завоевал титулы на турнирах в Акапулько и Индиан-Уэллсе.

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