С. Уильямс: во время первой встречи с будущим мужем напугала его крысой

Американская теннисистка Серена Уильямс вспомнила обстоятельства знакомства со своим мужем Алексисом Оганяном.

«Мы впервые встретились в Риме. Я пошла на завтрак — обычно я на турнирах не завтракаю, т.к. нервничаю и думаю об игре, но в тот раз пошла вниз в ресторан. Там было пусто, была только я, мой тренер и ещё несколько человек. И я увидела там какого-то большого парня, которым оказался Оганян. И мы подумали: парень, кто ты такой, что тут делаешь? Тогда мы попытались напугать его. Сказали ему: смотри, там бегает крыса, осторожнее, крыса бегает по полу! Естественно, никакой крысы там не было. А теперь я за ним замужем», — рассказала Уильямс в эфире программы «Вечерний вечер с Джимми Фэллоном».